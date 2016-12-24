Esed’in Türkmendağı’na Yönelik Saldırısı Püskürtüldü

Beşşar Esed güçlerinin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’na yönelik saldırısı geri püskürtüldü.

AA’da yer alan habere göre, Suriye’de Beşşar Esed güçleri, gece saatlerinden itibaren direnişçilerin kontrolünde yer alan Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’nda bulunan Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu.

Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan Esed güçleriyle direnişçiler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı.

Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.