Esed’in Tedavilerine İzin Vermediği Filistinli 3 Bebek Öldü

Suriye rejim güçlerinin Şam'daki hastanelerde tedavi için Yermuk Kampı civarındaki Yelda beldesinden çıkmalarına izin vermediği Filistinli üç bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye Filistinlileri Çalışma Grubu, yayınladığı bildiride, Yelda bölgesinde ve Yermuk Kampı'nda 1361 gündür devam eden abluka nedeniyle tıbbi hizmetlerde büyük sıkıntı yaşandığını söyledi.

Aktivistler, rejim güçlerinin kontrol noktalarından geçmelerine izin vermediği için hayatını kaybeden Filistinli bebeklerin 6 günlük Cafer Ebu Halil ile Abdullah Harmendi ve Rav'a Ebu Hamdan olduğunu bildirdi.

Çalışma Grubu'nun olayların başladığı günden bu yana 185 Filistinli mültecinin gıda ve ilaç yokluğu nedeniyle hayatını kaybettiğini belgelediği ifade edildi.

Bu arada, Suriye rejimi güçlerinin Halep'teki En-Niyreb Mülteci Kampı sakinlerinden ve İslami Cihad Hareketi üyelerinden Yusuf El-Kubra'yı gözaltında tutmaya devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Filistin Hayır Heyeti'nin Şuruku'ş-Şems Müessesesi'yle birlikte Suriye'deki Filistinli 50 yetime 2500 dolar dağıttığı kaydedildi.