Esed’in Pilotu: İdlib’te Vuruldum

»Ana Sayfa»Suriye
06.03.2017 03:30
Esed’in Pilotu: İdlib’te Vuruldum
Esed’in Pilotu Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.

Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi.

Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.

Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.

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