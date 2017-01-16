Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!

»Ana Sayfa»Suriye
16.01.2017 00:35
Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
​​​​​​​İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye’de savaşan Afgan militanların sayısını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanı Hüseyin Yekta, Suriye'de Esed rejimi saflarında çatışan 18 bin Afgan militanı olduğunu açıkladı.

IRGC komutasında Suriye'de çatışan Afgan militanlarının geçmişi 2012 yılına kadar uzanmakta.

Elde edilen verilere göre İran'dan Suriye'ye ilk aşamada 25 Afgan militan gitmişti. Bu militanlara, İran-Irak savaşında Saddam'a karşı savaşmış Ebuzer Birliği'ndeki ve Afganistan'da Sovyet işgaline karşı cephede bulunmuş Muhammed Birliği'ndeki IRGC bünyesindeki eski askerler komuta etmekteydi.

Muhammed Birliği, Afganistan'ın 2001 yılında ABD tarafından işgalinin ardından dağılmış ve Birlik üyeleri İran'a sığınmıştı. İran'a sığınan ve savaş tecrübesi olan bu eski militanlar İran'da Fatimiyyun Tugayı'nı kurdu.

Fatımiyyun Tugayı'nın çekirdeğini oluşturan ve  Suriye'ye giden Afgan komutanlarından hiçbirinin bugün hayatta olmadığı aktarılıyor.

IRGC'li komutan Yekta, bu komutanlardan Ebu Ahmed takma isimli Ali Rıza Tevessuli ve komutan yardımcısı Rıza Bekşi'nin de Şiiler için kutsal sayılan Seyyide Zeynep türbesini koruruken öldüğünü söyledi.

“ŞİİLİK UĞRUNA SAVAŞIYORLAR”

IRGC'nin Afganistan'dan kaçarak İran'a sığınan Şii Afganları zorla Suriye'de çatışmaya gönderdiği uluslararası medyada yer alan haberler arasındaydı.

Devrim Muhafızları eski komutanlarından ve

İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanı Hüseyin Yekta, Suriye'de Esed rejimi saflarında çatışan 18 bin Afgan militanı olduğunu açıkladı.

FATIMİYYUN TUGAYI: IRGC KOMUTASINDAKİ AFGAN MİLİTANLARIN GEÇMİŞİ

IRGC komutasında Suriye'de çatışan Afgan militanlarının geçmişi 2012 yılına kadar uzanmakta.

Elde edilen verilere göre İran'dan Suriye'ye ilk aşamada 25 Afgan militan gitmişti. Bu militanlara, İran-Irak savaşında Saddam'a karşı savaşmış Ebuzer Birliği'ndeki ve Afganistan'da Sovyet işgaline karşı cephede bulunmuş Muhammed Birliği'ndeki IRGC bünyesindeki eski askerler komuta etmekteydi.

Muhammed Birliği, Afganistan'ın 2001 yılında ABD tarafından işgalinin ardından dağılmış ve Birlik üyeleri İran'a sığınmıştı. İran'a sığınan ve savaş tecrübesi olan bu eski militanlar İran'da Fatimiyyun Tugayı'nı kurdu.

Fatımiyyun Tugayı'nın çekirdeğini oluşturan ve  Suriye'ye giden Afgan komutanlarından hiçbirinin bugün hayatta olmadığı aktarılıyor.

IRGC'li komutan Yekta, bu komutanlardan Ebu Ahmed takma isimli Ali Rıza Tevessuli ve komutan yardımcısı Rıza Bekşi'nin de Şiiler için kutsal sayılan Seyyide Zeynep türbesini koruruken öldüğünü söyledi.

“ŞİİLİK UĞRUNA SAVAŞIYORLAR”

IRGC'nin Afganistan'dan kaçarak İran'a sığınan Şii Afganları zorla Suriye'de çatışmaya gönderdiği uluslararası medyada yer alan haberler arasındaydı.

Devrim Muhafızları eski komutanlarından ve Fatımiyyun Tugayları bünyesinde görev yapan Ali Felaki, basında yer alan bu haberleri yalanlarken “Suriye'de etnik kimliklerinden dolayı savaşmıyorlar, Şiiliğe olan bağlılıkları yüzünden savaşıyorlar” dedi.

Ancak Suriye'deki savaşta hayatta kalan ve silah bırakan Fatımiyyun Tugayı'ndan militanlar, Afgan militanlarının IRGC tarafından hayatları ucuz bir biçimde harcanabilir paralı askerler olarak görüldüğünü belirtti.

 bünyesinde görev yapan Ali Felaki, basında yer alan bu haberleri yalanlarken “Suriye'de etnik kimliklerinden dolayı savaşmıyorlar, Şiiliğe olan bağlılıkları yüzünden savaşıyorlar” dedi.

Ancak Suriye'deki savaşta hayatta kalan ve silah bırakan Fatımiyyun Tugayı'ndan militanlar, Afgan militanlarının IRGC tarafından hayatları ucuz bir biçimde harcanabilir paralı askerler olarak görüldüğünü belirtti.

Kaynak: Yeni Akit

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