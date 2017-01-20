Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı

»Ana Sayfa»Hukuk
20.01.2017 16:18
Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
Türkiye’de ikamet eden katil Esed'in muhiplerinden gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Esed’in muhibbi gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.

 

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