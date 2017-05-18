Esed’in Muhabirinin BM’ye Girişi Yasaklandı
İsviçre’nin Cenevre kentinde 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelerde muhalefet heyetine hakaret eden, Esed’in resmi televizyon kanalında çalışan muhabirin BM akreditasyonu iptal edildi.
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Şam merkezli, Beşşar Esed’in resmi televizyon kanallarından “El Ekbariye”nin muhabiri Ruba Hiceli, giriş yapmak istediği BM ofisine alınmadı.
Nasır el-Hariri başkanlığındaki Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) üyeleri, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmek üzere BM’ye geldiğinde, Hiceli, basın mensuplarının önünde heyete hakaret etmişti.
Heyet, Mistura ile görüşmeye geçtiği sırada, BM yetkilileri Hiceli’nin akreditasyon kartına el koymuş, muhabiri, polis eşliğinde BM’den çıkarmıştı.
Hiceli’nin Beşşar Esed ile defalarca röportaj yaptığı biliniyor.
Kaynak: AA
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