Esed’in Muhabiri Canlı Yayında Yalan Söylerken Yakalandı!

Esed’in kontrolündeki televizyon kanalı el-İhbariye’nin haber bültenine bağlanan muhabir, canlı yayında Şam’ın “güvenli” olduğunu ve herhangi bir bombardıman yaşanmadığını iddia etti. Ne var ki tam bu esnada bombardıman başladı.

Şam’da, 19 Mart’ta Beşşar Esed’in kontrolündeki televizyon kanalı el-İhbariye’nin haber bültenine bağlanan muhabir Micheline Azar, kendisine yöneltilen soru üzerine bölgede herhangi bir bombardıman olmadığını öne sürdü.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, bombardımanlarla ilgili haberleri, Esed güçlerinin avantaj kazandığı durumlarda bilinçli olarak yayılan dedikodular olarak nitelendiren Azar, “Medyanın bize bu tür yalanlar söylemesine alışkınız. Bu duruma aşinayız.” ifadelerini kullandı.

Bombardıman Sesi Duyulunca Kıvırdı

Tam bu sırada canlı yayında bir bombardıman sesi duyuldu. Bunun üzerine Azar, sözlerini “Yani... Az önce duyduğunuz gibi bombardımanlar oluyor. Fakat sadece birkaç tane.” şeklinde düzeltmeye çalıştı.

Görüntüde kameramanı ile birlikte bombardımanlara rağmen, koruma olmadan yayın yapabildiklerini savunan Azar, “Bombardıman seslerini duyuyoruz.” dedikten kısa bir süre sonra bir bomba sesi daha duyuldu.

- Bombardımanlar ne durumda?

- Ne zaman Suriye ordusu avantaj sağlasa dedikodular dolaşıyor. [Bombardıman sesleri] https://t.co/fi9Fauv6U8 pic.twitter.com/am1kHvL1eT — Al Jazeera Türk (@AJTurk) 23 Mart 2017

Direnişçilerle Esed Güçleri Arasında Çatışmalar Sürüyor

AA’nın haberine göre Şam’ın Cobar ve Kabun mahallerinde Esed güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalar dört gündür sürüyor.

Esed güçlerinin bu iki mahalleye yönelik bombardımanları sürerken direnişçiler, yoğun çatışmaların ardından Kabun ile Doğu Guta arasındaki bölgeyi birleştirdi.