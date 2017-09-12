Esed’in Komutanı Suriyeli Göçmenleri Tehdit Etti!

Beşşar Esed rejimine bağlı komutanlardan İsam Zahreddin, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Suriye’de 6 yılı aşkın bir süredir devam eden savaş nedeniyle maruz kaldıkları sıkıntılardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelileri tehdit etti.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Zahreddin, “Kim Suriye’den başka ülkelere kaçtıysa, rica ediyoruz, geri dönmesin. Çünkü devlet (Esed rejimi) sizi affetse bile biz sizi affetmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zahreddin’in alaycı bir tavırla yaptığı açıklamanın ardından çevresinde bulunan askerlerin de güldüğü görüldü.