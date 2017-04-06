“Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”

»Ana Sayfa»Suriye
06.04.2017 11:57
“Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İdlib’den getirilmiş 3 ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu Esed’in kimyasal silah kullandığı tespit edilmiş durumda.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırıkkale’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçleri tarafından kimyasal saldırıların gerçekleştirildiği Suriye’nin İdlib kentinden Adana’ya getirilen cesetlerle ilgili otopsinin tamamlandığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

“Adana’da, İdlib’den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde otopsi yapıldı. Otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adlî tıp uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. Adlî tıp raporu, bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Şu anda hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esed’in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda.”

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