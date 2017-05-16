“Esed’in Katliamları 20. Yüzyılın En Büyük Suçlarını Anımsatıyor”

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye’de rejimin Saydnaya Hapishanesi’nde binlerce insanı öldürüp cesetlerini saklamak için krematoryumda yakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminin sistematik bir şekilde ve vahşice kendi halkına karşı terör estirdiğini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Haley, “Esed’in krematoryumda toplu katliamları örtbas etme girişimi, 20. yüzyılın insanlığa karşı en büyük suçlarını anımsatıyor.” değerlendirmesini yaptı.

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Bu vahşetten Esed’in sorumlu olduğunu ancak Rusya ile İran’ın da bu barbarlığın ağır yükünü taşıdığını belirten Haley, bu iki ülkenin kaçırma, işkence, yargısız infaz, hava saldırıları, varil bombaları ve kimyasal silah saldırılarına yardım ettiğini söyledi.