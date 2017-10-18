Esed’in Katliam Makinası Tümgenaral İsam Zahreddin Öldürüldü
Esed rejiminin gerçekleştirdiği katliamlarda öncü görevler alan Tümgeneral İsam Zahreddin, aracının yola döşenen mayının üzerinden geçmesi sonucu öldü.
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Suriye’nin Deyrizor kentinde, Esed rejimi komutanlarından Tümgeneral İsam Zahreddin yola döşenen mayının patlaması sonucu öldü.
Esed rejimine bağlı haber kanalları, İsam Zahreddin'in ölümünü rejimin son dönemdeki en büyük kaybı olarak gösterdi.
Rejime bağlı "Kaplan Güçleri"nin generallerinden olan İsam Zahreddin, özellikle Deyrizor'da yaptığı sivil katliamlarla gündeme gelmişti.
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