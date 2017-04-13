Esed’in Kara Propaganda Merkezi Abdullah El-Muhaysini’yi Hedef Aldı!

Esed rejimi, dolaşıma soktuğu “Suudi uyruklu Savaş suçlusu Abdullah El Muhaysini” başlıklı broşürle Tahriru’ş-Şam’ın kadısı Muhaysini’ye karşı kara propagandaya girişti.

Konuyla ilgili Fetih Medya sitesinin yer verdiği haberde şunlar kaydedildi:

Halkı zalim Rusya ve Şii İran le birlikte katleden Esed rejimi havadan sadece gaz değil inançlara zarar vermeyi hedefleyen broşürler de atıyor. Bunlardan sonuncusu Muhaysini hakkında… Broşürün başında “Suudi uyruklu Savaş suçlusu Abdullah El Muhaysini” yazıyor.

Esad rejimi, Tahrir uş-Şam kâdısı şeyh Abdullah Muhaysini ‘ye karşı yaydığı broşür ve ilanlarla karalama kampanyası başlattı. Halka afiş dağıtıp üzerine kısacası: ‘Sizin çocuklarınızı savaşa teşvik edip tehlikeye sokuyor ve böylece binlerce genç hayatını kaybetti. Size sahte sözler veriyor. Hepiniz rejime destek olun, bu halkın rejimidir.’ diye yazıyor.

Ancak Ruslarla ve İranlı Şii’lerle kolkola olup kendi halkını katleden Esed rejiminin bu patavatsız propagandaları halk nazarında ilgi görmüyor. Onların şahid olduklarını helikopterlerle atılan sloganlı kağıtlar unutturmuyor. Çünkü onlar havadan atılan başka şeylerin çığlık ve feryatlarına şahid oldular.