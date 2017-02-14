Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)

Esed'in işkence ve katliamlarının uygulandığı Sednaya hapishanesi...

Varil bombalarından daha iğrenç katliamlar… Hapishane Rif Şam’ın yakınında bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü 7 Şubat 2017 Salı günü içeride bulunan esirlerle ilgili bir rapor yayınladı. 84 esirin tanıklığı ile korkunç katliamlar belgelendi. Şahitler, gardiyanlar, hakimler ve hapishanedeki tutuklular arasından 13.000 tutuklu geçtiğimiz yıllarda idam edildi. Çoğunluğu silahlı eyleme katılmamış sivillerden oluşuyordu.

Rapor hapishanedeki birçok değişik katliam türüne işaret ediyor. En göze çarpanları asılma, işkenceyle öldürme, yemek, su ve ilaç yoksunluğuna bağlı ölümler.

Sednaya hapishanesi rejimin idare ettiği ve gece gündüz aynı ritüelleri uyguladığı onlarca hapishaneden sadece biri.

Kaynak: Küresel Analiz