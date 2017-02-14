Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
14.02.2017 17:46
Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)
Esed'in işkence ve katliamlarının uygulandığı Sednaya hapishanesi...

Varil bombalarından daha iğrenç katliamlar… Hapishane Rif Şam’ın yakınında bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü 7 Şubat 2017 Salı günü içeride bulunan esirlerle ilgili bir rapor yayınladı. 84 esirin tanıklığı ile korkunç katliamlar belgelendi. Şahitler, gardiyanlar, hakimler ve hapishanedeki tutuklular arasından 13.000 tutuklu geçtiğimiz yıllarda idam edildi. Çoğunluğu silahlı eyleme katılmamış sivillerden oluşuyordu.

Rapor hapishanedeki birçok değişik katliam türüne işaret ediyor. En göze çarpanları asılma, işkenceyle öldürme, yemek, su ve ilaç yoksunluğuna bağlı ölümler.

Sednaya hapishanesi rejimin idare ettiği ve gece gündüz aynı ritüelleri uyguladığı onlarca hapishaneden sadece biri.

Kaynak: Küresel Analiz

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Rejiminin Mazotu Bitti!13 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
  • Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 08:33
  • Suriyeli Direnişçiler Dera'da Esed Rejimini Geri Püskürttü13 Şubat 2017 Pazartesi 00:12
  • Şeyh Muheyseni'den Türkiye Halkına Çağrı! 12 Şubat 2017 Pazar 17:52
  • Halep’teki Su Sıkıntısı Devam Ediyor!12 Şubat 2017 Pazar 15:26
  • Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi12 Şubat 2017 Pazar 09:02
  • PYD/PKK; Rusya İle Esed, Fırat Kalkanı'na Karşı Hazırlık Yapıyor12 Şubat 2017 Pazar 02:21
  • İran: Rusya’ya Hava Sahamızı Açabiliriz11 Şubat 2017 Cumartesi 18:44
  • Suriye'de Bir Haftada 20 Çocuk Katledildi11 Şubat 2017 Cumartesi 18:30
  • Suriyeli Muhaliflerin Cenevre Heyeti Belli Oldu11 Şubat 2017 Cumartesi 18:01
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim