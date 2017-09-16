Esed’in İnsanlık Suçlarının Sergilendiği YouTube Görüntüleri Risk Altında!

Beşşar Esed’in işlediği savaş suçları dünya tarihinin en vahşi katliamları olarak tarihe geçti ve pek çoğu görüntülerle belgelendi. Yaklaşık yedi yıldır süregelen savaşta yüz binlerce amatör video YouTube’a yüklenerek Esed’in savaş suçunu dünyaya tanıtmıştı. Şehirlerin yıkımından, parçalanan vücutlara kadar sayısız görüntü insanlığı ürpertmişti.

Şimdi bu görüntülerin bir kısmının kaldırılması gündemde. Haziran ayından beri YouTube çok yer tuttuğu gerekçesiyle bu görüntülerin bir kısmına erişimi engellemiş bulunuyor.

Suriyeli bir insan hakları örgütü olan Suriye Video ve Döküman Merkezi artık görüntüleri YouTube’a yüklemeyi durdurma kararı aldı. Kendi platformunu kurup yayımlamayı düşünüyor. 2011’den bu yana İsviçre’de faaliyet gösteren grup 2014’ten bu yana YouTube erişiminde sorun yaşadıklarını söylüyor.

Genelde bu görüntüler dünya kamuoyunun dikkatini çekmekte kullanılan tek araç olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl Halep işgalinin hemen öncesinde Umran adlı çocuğun ambulans içindeki çaresiz görüntüsü tam 4 milyon 3 yüz bin kere izlenmişti.

Kasyun Haber Ajası’ndan Tala Harrat, “Suriye savaşını her ne şekilde olursa olsun bitirmeye yönelik bir eğilim var ve bu bizim kanalımızın da kapatılmasını dayatıyor gibi.” diyor.

Bir başka haber platformu Şam Haber Ajansı ise YouTube’a koydukları görüntülerin 400 bine ulaştığını tam 90 milyon kez izlendiğini ama temmuz ayında yayınlarının durdurulacağına dair mesaj aldıklarını söylüyor.

Kaynak: Orient Net, Haksöz Haber