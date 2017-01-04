Esed’in İhlâlleri: 72 Saatte 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçilerinin ihlâlleri sürüyor!

Suriye’de direnişçilere bağlı sivil savunma teşkilâtına göre, son 72 saatte Beşşar Esed güçleri ve Hizbullah isimli örgütün Şam’ın kırsalında yer alan Barada Vadisi’ne yönelik saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, teşkilât, yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığı tahmin edilen bölgeye yönelik saldırının sürdüğü takdirde sivillerin “insânî felâket” ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bölgenin ilaç ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntısının da olduğuna işaret eden kurum, yürüttükleri sivil savunma faaliyetlerinin, Esed güçlerinin uyguladığı kuşatma nedeniyle ortaya çıkan yakıt sorunundan dolayı durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu Konuyla İlgili Ne Diyor?

Suriye’deki ateşkesin garantörlerinden Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA’ya yaptığı açıklamada, Esed güçleri ve İran destekli militanların ateşkesi ihlâl ettiğini vurgulamıştı. İhlâl eden taraflara uygulanacak yaptırımlarla ilgili Rusya ile ayrıntılı bir belge üzerinde çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, İran’a ihlâllerin durdurulması için Esed güçlerine ve milislere baskı uygulaması çağrısında bulunmuştu.

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Direnişçiler Nasıl Tepki Veriyor?

Direnişçiler, 31 Aralık’ta bir açıklama yaparak Esed güçlerinin garantörü olan Rusya’nın ihlâlleri durdurması için aynı günün akşamı saat 8’e kadar süre tanımıştı. Bu açıklamadan sonra Esed güçlerinin Barada Vadisi bölgesine yönelik saldırısı bir gün boyunca durmuştu. Ancak daha sonra Esed güçleri saldırısına kaldığı yerden devam etmişti.

Direnişçiler bunun üzerine, Astana’da yapılacak müzakerelerle ilgil hazırlık toplantılarını dondurduğunu açıklamıştı.