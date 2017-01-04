Esed’in İhlâlleri: 72 Saatte 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
04.01.2017 16:44
Esed’in İhlâlleri: 72 Saatte 6 Kişi Hayatını Kaybetti!
Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçilerinin ihlâlleri sürüyor!

Suriye’de direnişçilere bağlı sivil savunma teşkilâtına göre, son 72 saatte Beşşar Esed güçleri ve Hizbullah isimli örgütün Şam’ın kırsalında yer alan Barada Vadisi’ne yönelik saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, teşkilât, yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığı tahmin edilen bölgeye yönelik saldırının sürdüğü takdirde sivillerin “insânî felâket” ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bölgenin ilaç ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntısının da olduğuna işaret eden kurum, yürüttükleri sivil savunma faaliyetlerinin, Esed güçlerinin uyguladığı kuşatma nedeniyle ortaya çıkan yakıt sorunundan dolayı durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

barada_vadisi_harita.jpg

Çavuşoğlu Konuyla İlgili Ne Diyor?

Suriye’deki ateşkesin garantörlerinden Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA’ya yaptığı açıklamada, Esed güçleri ve İran destekli militanların ateşkesi ihlâl ettiğini vurgulamıştı. İhlâl eden taraflara uygulanacak yaptırımlarla ilgili Rusya ile ayrıntılı bir belge üzerinde çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, İran’a ihlâllerin durdurulması için Esed güçlerine ve milislere baskı uygulaması çağrısında bulunmuştu.

(Tıklayın: “Suriye’deki İhlâller Astana Sürecini Akamete Uğratabilir”)

Direnişçiler Nasıl Tepki Veriyor?

Direnişçiler, 31 Aralık’ta bir açıklama yaparak Esed güçlerinin garantörü olan Rusya’nın ihlâlleri durdurması için aynı günün akşamı saat 8’e kadar süre tanımıştı. Bu açıklamadan sonra Esed güçlerinin Barada Vadisi bölgesine yönelik saldırısı bir gün boyunca durmuştu. Ancak daha sonra Esed güçleri saldırısına kaldığı yerden devam etmişti.

Direnişçiler bunun üzerine, Astana’da yapılacak müzakerelerle ilgil hazırlık toplantılarını dondurduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!03 Ocak 2017 Salı 15:01
  • Türkiye ve Rusya'nın Garantör Olduğu Ateşkes Anlaşmasının Tam Metni03 Ocak 2017 Salı 11:36
  • Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm03 Ocak 2017 Salı 09:48
  • Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı03 Ocak 2017 Salı 09:21
  • “5 Bin ÖSO Mensubu Daha Fırat Kalkanı’na Katılacak”02 Ocak 2017 Pazartesi 22:14
  • Esed ve Hizbulesed'in Ateşkes İhlalleri Barada Vadisi'nde Yoğunlaştı02 Ocak 2017 Pazartesi 21:14
  • Bana’dan Halep’e Veda Etmeden Önce Son Bir Şarkı02 Ocak 2017 Pazartesi 19:36
  • ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
  • Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor02 Ocak 2017 Pazartesi 13:26
  • Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!02 Ocak 2017 Pazartesi 12:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim