Esed’in İdlib’de Sivilleri Katleden Pilotu Ödüllendirildi!

Esed’in Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz hafta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan kimyasal saldırıları gerçekleştiren pilotu ödüllendirdi.

4 Nisan Salı günü Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Hay Şeyhun beldesi Rusya destekli Beşşar Esed güçlerine bağlı savaş uçakları tarafından vuruldu.

Kimyasal silahların kullandıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti ve 500’ü aşkın sivil de gazdan etkilenerek yaralandı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Yusuf el-Hasuri (Heysem Hazuri) isimli pilota Esed’in Genelkurmay Başkanlığı tarafından “cesaret ödülü” verildi.

Vicdan sahibi her insanı öfkelendirmesi gereken bu ödül, Esed ve işbirlikçilerinin nezdinde sivillerin hayatının ne kadar önemsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.