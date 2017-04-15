Esed’in Eski Bakanı: Rejimin Elinde Söylediğinin İki Katı Kimyasal Var

»Ana Sayfa»Suriye
15.04.2017 11:43
Esed’in Eski Bakanı: Rejimin Elinde Söylediğinin İki Katı Kimyasal Var
Suriye eski kimyasal silah araştırma başkanı Tuğgeneral Zahir El Sakat, BM müfettişlerinin tahliyesine rağmen Esed rejiminin elinde halen yüzlerce ton kimyasal silah bulunduğunu belirtti.

2013 yılında görevini bırakıncaya kadar 5. Birlikteki Kimyasal Harp Bölüğünün komutanı olarak Rejim Ordusunda hizmet veren Tuğgeneral Sakat, Esed rejiminin büyük miktarda sarin prekürsör ve diğer bazı toksik materyalleri gizlediğini kaydetti.

Esed Rejimi, başkent Şam banliyölerinde düzenlenen sarin gazlı kimyasal saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin ardından ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakereler sonucunda 2014 yılında elindeki kimyasalları BM’ye teslim etmeyi kabul etmişti.

Anlaşma ABD Hava Kuvvetlerinin müdahalesini engellerken Obama dünyanın en büyük kimyasal stoklarından birinin yüzde 100 elimine edildiğini savunmuştu.

Esed Rejimi ise önceki hafta Han Şeyhun’da düzenlenen kimyasal saldırıya rağmen, elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia ediyor.

Rejimin en önde gelen kimyasal silah sorumlularından Tuğgeneral Zahir El Sakat, ‘Rejim, elinde sadece 1.300 ton kimyasal silah bulunduğunu söyledi fakat biz aslında biliyoruz ki onlar bu miktarın neredeyse iki katına sahipler’ şeklinde konuştu.

Tuğgeneral Sakat Esed Rejiminin elinde en az 2.000 ton kimyasal silah bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Asya’nın Sesi

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