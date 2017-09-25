Esed’in Doğu Guta’ya Yönelik Saldırı Girişimi Püskürtüldü!

Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Feylak er-Rahman grubu tarafından bugün yapılan açıklamada, Esed ve işbirlikçilerinin Doğu Guta’ya yönelik geniş çaplı saldırı girişiminin püskürtüldüğü duyuruldu.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Şam’ın direnişçilerce kontrol edilen son bölgesi olan Doğu Guta’daki Cobar Mahallesi ile Ayn Terma beldesini kapsayan saldırı girişiminin 4 koldan geliştiğini aktaran direniş kaynakları, yaşanan çatışmalardan sonra girişimin püskürtüldüğünü açıkladı.

Saldırıdan önce Esed’e bağlı güçlerin bölgeyi yoğun bir şekilde fil füzeleri ve havan toplarıyla hedef aldığını ifade eden kaynaklar, saldırı girişiminin püskürtülmesinin ardından bölgenin hâlen ağır silahlarla hedef alınmakta olduğunu belirtti.

Şam’ın “çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alan Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın bir süredir kuşatma altında bulunuyor. Rusya, Türkiye ve İran gözetiminde bölgede ilan edilen “ateşkese” rağmen Esed ve işbirlikçileri bölgeyi havadan ve karadan hedef almayı sürdürüyor.

Doğu Guta bölgesinde yaklaşık 400 bin sivilin yaşamakta olduğu tahmin ediliyor.