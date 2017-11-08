Esed'in Danışmanından Tehdit: Türkiye 'İşgalci Güç' Muamelesi Görecek

Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki askeri varlıklarının 'gayrimeşru' olduğunu söyledi.

Salı günü bir televizyon programına katılan Şaban, "Türkiye, şuanda gayrimeşru olarak askeri birliklerini topraklarımıza konuşlandırmış işgalci bir ülke. ABD güçleri de aynı şekilde gayrimeşru" dedi. Esed'in danışmanı Türkiye ve ABD'yi tehdit ederek, 'bu ülkelere topraklarımıza girmiş işgalci güç olarak muamele edeceğiz" şeklinde konuştu.

'Irak'ta yaşananlardan herkes ders çıkarmalı'

ABD destekli PKK güçlerinin ülkenin dörtte birini ele geçirmesi hakkında da konuşan Şaban, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaşananların herkes için ders olması gerektiğini ifade etti.

Buseyna Şaban, "Ülkenin bütünlüğü söz konusu olduğunda herhangi bir grupla konuşmanın mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.

Suriye'deki PKK güçleri ülkenin kuzeyinde kontrol altında tuttukları bölgelerde 'federasyon' ilan etmişti. İran dini liderinin danışmanı Ali Ekber Velayeti ise Rakka'nın PKK'dan geri alınacağını öne sürdü.

Kaynak: Mepa News