Esed’in Bombaları Yatağa Mahkûm Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
17.01.2017 13:59
Esed’in Bombaları Yatağa Mahkûm Etti!
Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait uçaklardan atılan bombalar nedeniyle yaralanarak 2,5 yıldır yatağa mahkûm yaşayan Muhammed İzzo, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait uçaklardan atılan bombalar nedeniyle yaralanan ve tedavi amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye’ye gelen Muhammed İzzo (30) ile eşi Nur el-Hammud (22) ve iki oğlu, Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi’nde, Günyüzü Derneği’nce kiralanan evde hayata tutunmaya çalışıyor.

Esed güçlerinin yatağa mahkûm ettiği İzzo, tedavi olup çocukları ve eşine en güzel şekilde bakmak istiyor. el-Hammud ise eşini hayata bağlamak için mücadele ediyor.

İzzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombardımanın ardından 2,5 yıldır yatağa mahkûm olduğunu, eşinin desteği sayesinde yaşadıklarına dayanabildiğini anlattı.

Eşinin yatağa monte ettirdiği demir sayesinde kollarını ve vücudunun sağlam yerlerini hareket ettirebildiğini belirten İzzo, bu sayede 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla oynama imkânı bulduğunu söyledi.

“Dışarı Çıkalım, Diyor Ama Kalkamıyorum”

Allah’tan umudunu kesmediğini ifade eden İzzo, şunları kaydetti:

“Şoförlük yapıyordum. Her şey yolundaydı. Sonra uçaklar geldi, evimizi bombaladı, bu hâle geldim. 2,5 yıldır vücûdumun belden aşağısı tutmuyor. Tek isteğim eski hâlime gelmek ve çocuklarımla sokakta dolaşmak. Onlar için çalışıp eskisi gibi evime ekmek getirmek istiyorum. Küçük oğlum 2 yaşını geçti ama şimdiye kadar onu kucağıma alıp dolaştıramadım. Burada gelip boynuma çıkıyorlar, oynuyoruz. ‘Dışarı çıkalım.’ diyor ama kalkamıyorum. Önceden moral olarak da kötü durumdaydım. Eşim sayesinde hayata bağlandım. Sürekli benimle ilgileniyor, teskin ediyor, mutlu ediyor beni.”

İzzo, “Yürüyebilmem gibi bir umut var. Antalya’da tedavi olabileceğimi söylediler ama onu karşılayacak paramız yok. Burada Günyüzü Derneği bize ev kiraladı, yardımda bulunuyor, her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Tek sıkıntımız tedavi olamamak.” dedi.

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