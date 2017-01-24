Esed’in Bombaları Dünyasını Kararttı!

Halep’teki kuşatma sırasında Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda babasını kaybeden 13 yaşındaki Yeze Suphi, gözlerinde oluşan hasar nedeniyle “karanlık” bir dünyaya hapsoldu.

Annesi ve 3 kardeşiyle Cerablus’a iltica eden Yeze Suphi, buradaki çadır kentte kalıyor.

Halep’te evleri Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda yerle bir olan ve babasını kaybettiği olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, Cerablus’ta bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Vücûdunun yanı sıra yüzünde derin yaralar oluşan, göz çevresindeki hasar nedeniyle görme yeteneğini kaybeden Suphi, sağlığına kavuşacağı günün özlemini çekiyor.

Olaydan sonra insanlarla fazla iletişim kurmayan Suphi, genellikle kanser hastalarının kullandığı ağız maskesini, mikrop kapmaması için gözlerine takıyor.

“Savaş Derin Yaralar Bıraktı”

Çocuğun annesi Feyca Hade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın kendilerinde unutamayacakları kadar derin yaralar bıraktığını belirtti.

Eşini kaybettiği olayda Yeze’nin de göremez hâle geldiğini anlatan Hade, “Yıkıntıların arasından oğlumu çıkardığımda her yeri kanlar içindeydi. Yaşadığına şükrettik ama sonra acı gerçekle yüzleştik. Allah’a çok şükür oğlum sağ. Tek umudum tedavi olabilmesi.” dedi.

“İçim Parçalanıyor Ama Elimden Bir Şey Gelmiyor”

Suriye’deki kısıtlı imkânlarla oğlunu doktora göstermeye çalıştığını ancak sâdece krem bulabildiğini belirten Hade, şunları kaydetti:

“O benim her şeyim. Oğlumun gözünün önündeki etlerin gerilerek görmesini engellediğini söylediler. Yani tedavi olabileceği söyleniyor. Yeter ki uzman bir doktor görsün. Bunun için en büyük umudum Türkiye. Çocuğumun beni bir kez daha görebilmesi için her şeyimi verirdim. Onun yüzünün bu hâlini görünce içim parçalanıyor ama elimden bir şey gelmiyor. Benim için en büyük servet onun yeniden dünyayı görmesi. Allah’ın izniyle o da olacak. Benim umudum var. Oğlumun hâli gözümde canlanınca aklımı yitirecek gibi oluyorum. Allah kimseye böyle bir imtihan vermesin.”