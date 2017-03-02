Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!

»Ana Sayfa»Suriye
02.03.2017 16:19
Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
Esed’in Şam’ın Berze ve Kabun bölgelerinden sorumlu komutanı Bilal İbrahim Mübarek’in direnişçiler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, Beşşar Esed rejimine yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Esed’in Şam’ın Berze ve Kabun bölgelerinden sorumlu komutanı General Bilal İbrahim Mübarek’in öldürüldüğü belirtildi.

Aynı hesaplardan komutanın cenaze töreninde çekilen bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

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Öte yandan, Esed güçlerinin Kabun bölgesinde saldırı girişiminde bulunması nedeniyle bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Esed rejimi, Suriye’de savaş başladığından bu yana ordusunun üçte ikilik bir kısmını kaybederken, Rusya, İran ve Hizbullah isimli örgütten gelen destekle ayakta kalmaya çalışıyor.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Direnişçiler de ellerinden geldiğince bu saldırılara karşılık vermeye çalışıyor.

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