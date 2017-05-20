Esed’in Bir Komutanı Daha Halep’te Öldürüldü
Halep bölgesinde devam eden çatışmalarda Esed rejimine bağlı komutanlardan Tuğgeneral Suheyil’in öldürüldüğü bildirildi.
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Suriye’de direnişçilerle Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmalar Halep, Hama ve Doğu Guta bölgelerinde devam ediyor.
Islah Haber’de yer alan habere göre, Esed rejimine bağlı komutanlardan Tuğgeneral Suheyil, Halep bölgesindeki çatışmalarda öldürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Humus’un Vaer bölgesinde devam eden aşırı bombardıman sebebiyle sivil halk İdlib ve civarındaki bölgelere tahliye edilmişti.
Etiketler : suriye, beşşar esed, tuğgeneral suheyil
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