Esed’in Başbakanı Hamis, Suriye’yi Katil İran’a Peşkeş Çekti!

Esed rejimi, işbirlikçisi İran ile yaptığı anlaşmada Suriye’de 5 bin hektar ziraat alanını, büyük bir fosfat madenini, GSM operatörünü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etti!

Esed’in Başbakanı İmad Hamis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile görüştü.

Başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İran ve Esed arasında ziraat, madencilik ve iletişim alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri, "Sekiz sene süren İran-Irak savaşında Suriye devleti İran'a destek verdi. Son dönemlerde yaşanan krizde de İran Suriye'nin yanında durdu." diyerek zalim Esed’e olan destek ve işbirliğini itiraf etti.

Cihangiri, iki ülkenin son dönemde elde ettiği kazanımlarını korumaları gerektiğini belirterek, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor. Ayrıca yeni dönemde, Suriye'nin vereceği izinler sonrası İranlı şirketler tekrar çalışmalarını yapabilecek ve ürünlerini bu ülkeye pazarlayacak." diye konuştu.