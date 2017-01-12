“Esed’in Barada Vadisi’ne Yönelik Saldırıları Şam’ı Susuz Bıraktı”

Esed güçleri ve işbirlikçilerinin saldırılarında Şam’a günlük 400 bin metreküp su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve Haruş su tesisleri kullanılamaz hâle geldi.

Suriye’de Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçilerinin, Şam’ın ana su kaynaklarından Barada Vadisi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Şam susuz kaldı.

Barada Vadisi’ndeki sivil toplum kuruluşlarının ortak sözcüsü Avukat Fuat Ebu Hatab, su kesintisinin sorumlusunun tespit edilmesi ve tesislerin onarılması için çağrı yaptı.

Şam’ın batı kırsalında yer alan Barada Vadisi, Şam’ın ana su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Esed güçleri ve işbirlikçileri, saldırılarını 3 hafta önce Halep’i işgâl ettikten sonra vadiye odaklamıştı.

Esed güçleri ve işbirlikçilerinin 22 ve 27 Aralık’taki saldırılarında Şam’a günlük 400 bin metreküp su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve Haruş su tesisleri kullanılamaz hâle geldi.

Bir Litre İçme Suyunun Fiyatı 250 Suriye Lirasına Yükseldi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Şam’da yaşayan aileler, su temini konusunda zorlanıyor. Ortalama bir memur maaşının 75 dolar (yaklaşık 290 TL) olduğu ülkede, bir litre içme suyunun fiyatı 250 Suriye lirasına (50 sent) ulaştı.

Bir tanker (200 litre) suyun fiyatı ise 5-9 bin Suriye lirası (10-20 dolar) arasında değişiyor.

Su satın almakta zorlanan Şam halkı ellerindeki bidonlarla park ve camilerden su temin etmek için uzun mesafeler kat ediyor.

“Esed Su Tesislerini Hedef Aldı”

Barada Vadisi’ndeki muhaliflerin sözcüsü Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed güçleri ve işbirlikçilerinin Barada Vadisi’ne yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren su tesislerini hedef aldığını söyledi.

“Rejim saldırıları içerideki aktivistler tarafından görüntü ve fotoğraflarla belgelenmiştir.” diyen Ebu Hatab, durumu incelemek isteyen Rusya heyetinin bir hafta önce Hizbullah isimli örgüte ait kontrol noktasından geri çevrildiğini hatırlattı.

“Rejim Saldırıları Olmasaydı Su Kesintisi Olmazdı”

Ebu Hatab, şöyle devam etti:

“Rusya heyeti, Barada Vadisi sâkinlerinin temsilcileriyle rejim aracılığıyla görüşebildi. Görüşmede, Barada Vadisi’ndeki silâhlı muhaliflerin bölgeden çıkarak İdlib’e doğru gitmesi ve bölgeye rejim bayrağının asılması istendi. Temsilciler, Barada Vadisi halkına danışmalarının ardından bu teklif reddedildi. Rusya heyeti, teklifin kabûl edilmemesi üzerine bölgeyi çöle dönüştürme tehdidinde bulundu. Bundan sonra Barada Vadisi’ne yönelik saldırıların dozu arttı. Bu saldırılara aralarında Hizbullah’ın da bulunduğu rejim destekçisi yabancı milisler, rejimin özel kuvvetleri ve cumhuriyet muhafızları katıldı.”

“Su kesintisinden rejim sorumludur. Bölge 4 yıldır muhaliflerin kontrolündeydi ve Şam’a düzenli olarak su gidiyordu. Rejim saldırıları olmasaydı su kesintisi olmazdı.” diyen Ebu Hatab, bölgeye bir inceleme komitesinin girip, su kesintisinin sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesini, Barada Vadisi’ne yönelik saldırıların durdurularak tesislerinin onarımı için teknik ekiplerin girmesini istedi.