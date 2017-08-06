Esed'in Ateşkes İhlalleri Sürüyor

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine kara ve havadan düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 sivil öldü, 20 kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi Ayn Terma beldesine 16 hava saldırısında bulunurken, karadan da 70 füzeyle yerleşim yerlerini vurdu.'' dedi.

Rejim saldırıları sonucu 1'i çocuk 2 sivilin öldüğünü; 7 erkek, 8 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 20 sivilin de yaralandığını aktaran Ethem, yaralıların Cobar Mahallesi'ndeki tıp merkezinde tedavi altına alındığını ifade etti.

"Rejim, sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almak istiyor"

Bu arada Ayn Terma'daki yerel medya aktivisti Ammar Ebu Süleyman da "Rejimin yoğun kara ve hava saldırılarından dolayı bugün halk evlerinden çıkmadı. Bombardımandan dolayı ilçede insanlar temel gıda malzemelerine ulaşmakta güçlük çekti." diye konuştu.

Süleyman, rejimin beldeyi hedef alan saldırılarından çok sayıda evin büyük hasar gördüğünü dile getirerek "Rejim güçleri Ayn Terma'da sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhalif askeri gruplardan intikam almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rejim güçlerinin hafta içinde Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

AA