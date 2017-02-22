Esed’in Ateşkes İhlâlleri: İdlib’de 7 Sivil Katledildi!

Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam eden Esed güçleri, İdlib’in Maaret el-Mısrin beldesinde hava saldırısı gerçekleştirerek 7 sivili daha katletti.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’in Maaret el-Mısrin beldesindeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait bir savaş uçağının direnişçilerin kontrolündeki Maaret el-Mısrin beldesinde sivil yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

Bombardımanda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını kaydeden Cevad, saldırıya maruz kalan bölgede çok sayıda evde büyük maddî hasarın meydana geldiğini ifade etti.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık 2016’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.