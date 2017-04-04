Esed’in Aşağılık Tetikçisi Ceyda Karan Ölen Çocuklarla Dalga Geçti
Esed’in Türkiye’deki yılmaz tetikçilerinden Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan, Esad'ın İdlib'teki kimyasal katliamıyla alay eden, yalan olduğunu iddia eden bir tweet attı.
Suriye'de Esed rejimi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zehirli gaz saldırısı sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Esed'in katliamına tepkiler yağarken Esed’in tetikçisi Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan gülümsüyordu..
Ceyda Karan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda; "Bari gaz maskesi takıp çıplak ellerle müdahale etmeselerdi." notunu ekledi.
15 Temmuz darbe girişimini tiyatro gören zihniyetin ailesinden Ceyda Karan bu defa da kimyasal silahlarla katledilen insanların, bir tiyatrodan, bir mizansenden ibaret olduğunu ima etti.
Etiketler: ceyda karan, idlib
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