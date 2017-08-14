Esed’i Savaş Suçlarından Mahkum Etmek İçin Yeterli Kanıt Var

Daha önce Ruanda ve eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçlarını yargılayan 70 yaşındaki Del Ponte geçen hafta komisyondaki görevinden ayrılacağını açıklamış ancak bunun için tarih vermemişti. Del Ponte, kararına gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’yle ilgili olarak özel bir mahkeme oluşturma konusunda yetersiz kalmasını göstermişti.

İsviçre gazetesi SonntagsZeitung’a açıklamalarda bulunan Del Ponte, Esed’in mahkum etmek için yeterli kanıt olup olmadığıyla ilgili soruya, “Evet, buna eminim. Bu nedenle durum çok moral bozucu. Hazırlık çalışması tamamlandı. Buna rağmen ne bir savcı ne de bir mahkeme var” şeklinde yanıt verdi.

Esed yönetimi, komisyonun hükümet güçleri tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili raporlarını kabul etmiyor. İsviçreli eski bir savcı olan Del Ponte, kimyasal saldırılar, soykırım, kuşatma taktikleri ve yardım konvoylarının bombalanması gibi olayları kayıt altına alan 3 üyeli Suriye soruşturmasına 2012 Eylül ayında katılmıştı.

Birleşmiş Milletler yargılamalar için yeni bir organ oluşturuyor olsa da, 6 yıldan fazla bir süredir devam eden savaşta işlenen savaş suçlarıyla ilgili olarak bir mahkemenin kurulmakta olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin durumu Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edeceği yönünde bir belirti de yok.

Del Ponte, “6 yıldır komisyon araştırma yaptı. Şimdi bir savcı bizim işimize devam etmeli ve savaş suçlularını özel bir mahkemenin önüne çıkarmalı. Fakat Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto ederek engellediği tam da bu” dedi.

Del Ponte savaşta hangi tarafın incelendiği sorusuna da, “Hepsi savaş suçları işledi. Bu nedenle hepsini araştırdık” şeklinde yanıt verdi.