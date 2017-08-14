Esed’e Bağlı Güçlerin Olduğu Bina Havaya Uçuruldu!

Suriye’nin Şam kentinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde uzun bir süredir Beşşar Esed’e bağlı güçler ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Esed ve işbirlikçilerinin zaman zaman ilerleme girişiminde bulunduğu beldede direnişçiler tarafından oluşturulan savunma hattı sayesinde söz konusu girişimlerin tamamı püskürtüldü.

“En Az 20 Ölü”

Bölgedeki direnişçiler, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamada, beldede Esed’e bağlı güçler tarafından kullanıldığı tespit edilen bir binanın “tünel bombası” kullanılarak patlatıldığını ve binadaki en az 20 kişinin öldüğünü ifade etmişti.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, direnişçiler, yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra, binaya yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde saldırı düzenlenmeden önce binanın bir süre gözetlendiği ve Esed’e bağlı güçlerce kullanıldığının tespit edildiği kaydediliyor.

Direnişçiler tarafından yayımlanan video:

Muhaliflerin #DoğuGuta'daki Ayn Terma beldesinde rejim güçlerinin konuşlu olduğu binayı havaya uçurduğu saldırı. (1/2) pic.twitter.com/pmbCOC9y8J — Halid Abdurrahman (@hldabdurrahman) 14 Ağustos 2017

Videoda yapılan açıklamada, binada Esed’e bağlı güçlerden en az 20 kişinin olduğu ifade edilirken, patlamanın etkisiyle yıkılan binadan kimsenin sağ kurtulamadığı belirtiliyor.

“Tünel Bombası” Nedir?

Söz konusu saldırı, dışarıdan hedef alınması planlanan bir binanın altına doğru açılan bir tünel ile gerçekleştiriliyor. Açılan tünelden binanın altına kadar ilerleniyor ve istenilen noktalara patlayıcılar yerleştiriliyor. Daha sonra, binanın altına yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi ile bina yıkılıyor.

Bu saldırı şekli, Suriye’deki diğer direnişçi gruplar tarafından da kullanılıyor.