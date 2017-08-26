Esed’e Bağlı Güçler Humus’ta 2 Sivili Daha Katletti!

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Ebu Şeyma, Beşşar Esed’e bağlı güçlerin, Telbise ilçesinin merkezi ve ilçenin batısındaki Ganto beldesine topçu saldırıları düzenlediğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, Ebu Şeyma, “Saldırılarda 1’i çocuk olmak üzere 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu yaralanan 10 sivil de bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.” dedi.

Sabah saatlerinde Esed’e ait savaş uçakları tarafından Hola ilçesinin Kefer Lehe ve Teyve beldelerinde bulunan yerleşim yerlerine bombardıman düzenlendiğini de kaydeden Ebu Şeyma, bombardımanda can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Esed’e bağlı güçlerce kuşatma altında tutulan direnişçilerin kontrolündeki Hola ve Telbise ilçelerine düzenlenen saldırılarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi, yaralı sayısı da 55 oldu.