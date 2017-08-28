Esed’e Bağlı Güçler Doğu Guta’da Çocuklara Saldırdı!

Suriye’nin Şam kentindeki kırsalında yer alan Sivil Savunma’nın (Beyaz Baretliler) Basın Sözcüsü Serac Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin direnişçilerin kontrolündeki Ayn Terma ve Zemelka beldelerinde bulunan yerleşim yerlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyleyen Mahmud, “Rejimin Ayn Terma ve Zemelka’daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılardan sonra sivil savunma ekipleri olay yerine intikal etti. Saldırıların durmasıyla çalışmalara başladık. Ekiplerimiz olay yerindeki yaralıları sağlık noktalarına taşıdı.” dedi.

Şam’ın doğusunda yer alan Ayn Terma ve Zemelka beldelerini de içeren “çatışmasızlık bölgeleri” içerisindeki Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır Esed’e bağlı güçler tarafından kuşatma altında tutuluyor.