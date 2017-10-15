Esed’den Gülünç Çıkış: Türkiye Suriye’nin Egemenliğini İhlal Ediyormuş!

Beşşar rejiminin resmi haber ajansı SANA, Esed’in İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'nin derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirmiş.

SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı haberinde rejimin Türkiye'nin Fırat Kalkanı’ndan sonra Suriye topraklarındaki ikinci askeri operasyonunu da kınadığını duyurmuş!

Söz konusu yetkili, Esed rejiminin, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali" olarak nitelediğini aktarmış!

Altı yılı aşkın bir süredir her şeyiyle İran’ın ve Rusya’nın emireri konumuna düşen ve iktidarını koruma uğruna Suriye’nin her bir yanını oradan buradan toplanan güçlere peşkeş çeken Beşşar rejiminin bu tepkisi gerçekten çok trajikomik bir durum teşkil etmekte.