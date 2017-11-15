Esed’den Doğu Guta’da 24 Saatte 300’den Fazla Saldırı!

Şam’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Beşşar Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin, Hammuriye, Medyere, Misraba, Duma, Sakba, Kefer Batna, Merc ve Haresta bölgelerine dün öğleden bu yana yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Doğu Guta’daki yerel muhabirlerin kurduğu Guta Medya Merkezi’nden alınan verilere göre, son 24 saat içerisinde rejim, 50 hava saldırısı ve 250’den fazla topçu atışı gerçekleştirdi.

Saldırıların devam ettiğini belirten merkez, “Yoğun saldırılar sonucu, 8’i sivil olmak üzere en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi de yaralandı.” bilgisini paylaştı.

5 Yıldır Abluka Altında

Rejim ve yabancı grupların 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta’da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Birçok Bina Yerle Bir Oldu

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde “gerginliği azaltma bölgeleri” kapsamına alınmıştı. Bölgede 22 Temmuz’da başlatılan sözde ateşkes, Esed rejimince sık sık ihlal ediliyor.

Rejimin son 1 haftada yoğunlaşan saldırılarında bölgeye bağlı belde ve köylerde birçok bina yerle bir oldu.