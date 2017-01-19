Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Sosyal medya üzerinden “devlet büyüklerine hakaret ettiği” gerekçesiyle tutuklanan Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
AA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, Mahalli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüsnü Mahalli hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabulü hâlinde Mahalli önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
Mahalli Hakkındaki Sevk Yazısı
Mahalli’nin tutuklanma istemini içeren sevk yazısında şöyle denilmişti:
“Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanı’nı kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde başta IŞİD olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir.”
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