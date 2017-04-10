Esed Yüzbinlerce Suriyeliyi 'Kimyasalsız' Katletti
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin geçen hafta İdlib'e bağlı Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin hayatını kaybetmesi, dünyanın gündemine oturdu.
Rejimin kitle katliamlarında kimyasal silah kullanımı dikkatleri yoğun şekilde çekse de Esed güçlerinin en büyük kıyımları geleneksel silahlarla yaşandı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verileri ile AA'nın derlediği rakamlara göre, rejimin 17 Ağustos 2013'de Doğu Guta'da düzenlediği en büyük kimyasal saldırısında bin 400'ün üzerinde sivilin ölmesinin ardından, son 3 yılda kimyasallar en az 230 sivilin canını aldı.
Toplamda bin 630 civarında sivilin hayatına mal olan kimyasal silahlara karşın, yüzbinler ise varil, vakum, misket, sığınak delici bombalar ve havan toplarıyla yaşamını yitirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 22 Nisan 2016'da yaptığı açıklamada, resmi verilere dayanmamakla birlikte can kaybı sayısını tahmini 400 bin şeklinde ifade etmişti.
İç savaşın başından bu yana, Esed güçlerinin sivillere yönelik tek seferde işlediği birçok kitle katliamı, kayıtlara geçti.
Mart 2011'de başlayan halk hareketleri ve ardından patlak veren iç savaşta rejim güçleri ilk büyük katliamı, 4 Ağustos'ta Hama'da yaptı. Tank destekli birliklerle kent merkezine giren rejim askerleri, en az 130 barışçıl göstericiyi öldürdü.
4 Şubat 2012'de rejim ordusu, Mevlit Kandili gecesi Humus'ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 337 sivili katletti.
Rejimin Şebbiha milisleri, 12 Mart 2012'de Humus'un Kerem Zeytun semtinde evleri basarak, 140 sivili hayattan kopardı.
Ateşkesin etkisi
19 Nisan 2016'da rejime ait savaş uçağının İdlib'in Maret en-Numan ilçesinde pazar yerine ve Kefer Nubul beldesinde de sivil yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu toplam 52 sivil yaşamını yitirdi.
2016'da sivil kayıpların çoğu, 30 Eylül 2015'te iç savaşa dahil olan Rusya'nın hava saldırılarında verildi. Binlerce silahsız sivil şiddetli bombardımanlarda öldü.
Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle 30 Aralık 2016'ta yürürlüğe giren ateşkes, rejimin kitle katliamları yaptığı büyük saldırılarının önüne geçmede uzun süre başarılı oldu. Ancak rejim güçleri, mart 2017 ortalarında ağır bombardımanlara yoğunlaştı.
Erdoğan katliamın genel durumuna dikkati çekmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı radyo programında "1 milyona yakın insanın 6 yıldır rejimin konvansiyonel silahlarıyla öldürüldüğüne" dikkati çekmişti.
Erdoğan, "İki de bir 'kimyasal silah' diyorlar. Bu bir kandırmacadır. Kimyasal silah, uluslararası hukuk itibarıyla yasaklandı diye bunu gündeme getirmenin bir anlamı yok. Kimyasal silahı konuşalım ama mesele sebep-netice ilişkisidir. Neticesi ölüm olan bir saldırıda konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa, bunun üzerine de gideceksin." ifadelerini kullanmıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- “İnsanlar Yerde Can Çekişerek Yavaş Yavaş Öldü”
- İzmir’de AK Parti’li Kadınlara Çirkin Saldırı!
- Esed İçin Yolun Sonu mu?
- “Erdoğan’ın Attan Düşme Fotoğrafı Kozmik Oda'da Ne Arıyor?”
- Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- “Geleneksel Ders Saatleri Gençlerin Doğasına Aykırı”
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı Olacak
- Suriyelilerin Çadırları Arasında Misyonerlik Çalışmaları
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- Esed İçin Yolun Sonu mu?
- Suriye’deki Direnişçiler Dera’da ilerliyor
- Âdeta Bir İddianame ve Herkes İçin Adalet
- Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- 'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim