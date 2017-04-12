“Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir”
CBS kanalına konuşan ABD’nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’ne yaptığı hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AA’da yer alan habere göre, Esed rejimine yönelik saldırıyı “çok iyi” sözüyle değerlendiren Ford, “Esed’in kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek adına önemli bir adımdı fakat bu sadece bir adımdır. Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır. Rusları Esed’in kimyasal silah kullanmasını durdurmak için ikna etmek çok zor olacak.” diye konuştu.
“İran’ın Bize Karşılık Verecek Bir Kapasitesi Var”
Ford, Esed rejimine İran ve Rusya’nın desteği olduğu sürece ABD’nin Suriye’de rejim değişikliği istemesinin gerçekte bir karşılığı olmayacağını söyledi.
Suriye’de bütün taraflarla yeni bir hükümetin kurulması için pazarlık yapılması gerektiğine değinen Ford, İran’ın ABD’nin tekrar Esed’e saldırması durumunda karşılık vereceği yönündeki tehdidinin sorulması üzerine şunları kaydetti:
“İran’ın bize karşılık verecek bir kapasitesi var. Mesela, şu anda Irak’ta bulunan askerlerimizi hedef alabilirler. Bu diplomatik anlamda dikkat edilmesi gereken bir durum. Esed’in tekrar kimyasal kullanmamasını sağlamak ve aynı zamanda İran’ın bölgede bulunan milisleri üzerinden Irak’ta bize saldırmasını önlemek gerekiyor.”
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!
- “Kimyasal Saldırıyı Rejim Yaptı, Şüphe Yok”
- “Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir”
- “Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”
- Sandıktan Ya ‘Hayır’ Çıkarsa!
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Kimyasal Katliamın İntikamı! (Video)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- Anti-Amerikancılıkla Maskelediğiniz Ahlaksızlık
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor
- Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Bakanlık Alışveriş Poşetleri İçin İnceleme Başlattı
- Irak Kürdistanı’nda ‘Bağımsızlık Referandumu’ Muhtemelen Eylül’de Yapılacak
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Tahriru’ş-Şam’dan Han Şeyhun İçin Gazetecilere Çağrı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim