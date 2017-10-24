Esed Yanlışlıkla Kendini Vurdu: 15 Ölü

Esed güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin merkezinde kendi kontrolündeki bir mahalleye "yanlışlıkla" saldırdı. Saldırıda, en az 15 sivil öldü.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyrizor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı neticesinde onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil öldü.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin IŞİD’in mevzilerine yakın olduğunu ifade etti.

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen Temmuz 2014'ten bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunuyor.