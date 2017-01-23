Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı

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23.01.2017 10:42
Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
Esed yanlısı yayınlar yapan ON4 ve Kanal 12 televizyon kanalları KHK kararı ile kapatıldı.

Esed yanlısı yayınlar yapan ve bu kanallarda Şİİ mezhepçiliği propagandası altından Esed'in Suriye'de, Haşdi Şabi'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği katliamları övücü yayınlar yapan ON4 Tv ile Kanal 12 televizyonları KHK kararı kapatıldı. 

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