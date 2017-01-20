Esed Yanlısı Habere Mehmet Şimşek’ten Yalanlama
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumu’nda konuştu.
Rus haber ajansı Sputnik, Şimşek'in burada yaptığı konuşmayı haberleştirerek, Başbakan Yardımcısı'nın, “Türkiye, artık (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esed'siz bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil” ifadelerini kullandığını öne sürdü.
Ancak kısa süre sonra Rus basınında çıkan bu iddia Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in makamından yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in 47. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği Davos'ta "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldığı hatırlatıldı.
Şimşek'in söz konusu panelde Suriye meselesine ilişkin bir soru üzerine verdiği cevabın çok net olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak, Suriye'deki trajedinin müsebbibinin Esed olduğunu, Esed'in içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, ABD’nin üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın 'Türkiye artık Esed’siz bir anlaşmada ısrar edemez' dediği yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Şimşek’in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur."
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