Esed ve Rusya Batı Halep’te İki Çocuk ve Bir Kadını Katletti!

Batı Halep’in kırsalındaki sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, direnişçilerin kontrolündeki Kefer Naha ve Urum el-Kübra beldelerinin öğle saatlerinde savaş uçakları tarafından bombalandığını bildirdi.

Hallak, “Bugün saat 12.30 ile 13.00 arasında, Beşşar Esed rejimine ve Rusya’ya ait savaş uçakları Kefer Naha ve Urum el-Kübra’da yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda iki çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, en az 10 sivil de yaralandı.” bilgisini paylaştı.

Hallak, sivil savunma ekiplerinin kurtardığı yaralıların çevredeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.

Suriye’de Esed güçleri ve Rusya, son günlerde direnişçilerin denetimindeki İdlib iline ve Halep’in batı kırsalına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gün içinde İdlib’e bağlı beldelere yönelik saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi.