Esed ve Rusya Ateşkesin Gölgesinde Suriye Halkını Katletmeyi Sürdürüyor!

HAKSÖZ-HABER

Esed rejimi ve hamisi Rusya sözde ateşkese rağmen dün gece Doğu Guta’nın Irbin beldesine vakum bombasıyla saldırdı. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre saldırıda 11 kişi şehit oldu. Tamamının sivil olduğu belirtilen şehitler arasında 1 bebek ve 4 çocuğun ve 2 kadının da olduğu bildirildi. Saldırının vakum bombası içeren 8 füzeyle Rus uçaklarınca gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında. Bu arada saldırıda şehit olanlar arasında Anadolu Ajansı'nın bölgedeki foto muhabirinin akrabaları da var.

Ayrıca 50'den fazla yaralının olduğu vurgulandığı saldırıda bölgeye yönelik top atışları ile saldırıların Doğu Guta’da Duma, Cobar, Ayn Terma, Zemelka, Şeyfuniye, Reyhan beldelerinde sabaha kadar devam ettiği kaydedildi.

İşte Esed çetesinin son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı ve yaptığı katliamlardan yansıyanlar: