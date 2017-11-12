Esed ve Ortaklarının Yetim Bıraktığı Hüzünlü Yüzler

Ülkelerindeki savaş yüzünden büyük acılar yaşayan çocuklar, can güvenlikleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Bazısı Türkiye'deki yakınlarının yanına yerleşen, bir kısmı da açılan yetimhanelerde barınan savaşın yetim bıraktığı çocuklar, sığındıkları Reyhanlı'da kendilerine yeni yaşam kurmanın gayreti içinde.

Yaşadıkları acı dolu günleri unutamayan Suriyeli yetimler, yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdürüyor.

Hama'dan gelen 11 yaşındaki Dua Hadded, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını Suriye'deki hapishanede işkence sonucu kaybettiğini söyledi.

Ailesiyle Reyhanlı'da bir yetimhaneye sığınan Hadded, ''Suriye'de savaş bizi derinden yaraladı. Canım babamı uzun süre bekledik. Babamı suçsuz yere girdiği hapishanede bitmek bilmeyen işkenceler sonucunda kaybettik.'' dedi.

Savaşın bir an önce bitmesini dileyen Hadded, ''Benim gibi başkaları babasız kalmasın, bu savaş bitsin. Ülkemizde huzur ve barışın gelmesini diliyorum. Babam için her gün dua ediyorum. İnşallah bir gün ülkeme dönerim ve ülkemin geleceğinde ben de görev alırım.'' diye konuştu.

Hama'dan gelerek aynı yetimhanede kalan 10 yaşındaki Ela Hac Ahmet de babasını ekmek almaya gittiği sırada savaş uçaklarından atılan bombardımanda kaybettiğini söyledi.

Yetimhanenin misafirlerinden 9 yaşındaki İkram Şeh Hamid, 5 yaşındaki Hassan El Feraj, 6 yaşındaki İmran Bahreş, 11 yaşındaki Reşid Hamid, 3 yaşındaki Muhammed El Hamid de iç savaş sırasında çeşitli saldırılar nedeniyle babalarını kaybetti.