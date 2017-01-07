Esed ve İşbirlikçileri 2016’da En Çok Okulları Hedef Aldı!

Suriye’de Esed güçleri ve işbirlikçileri, 2016’da direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde en çok okulları hedef aldı.

Suriye’deki savaşta Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların, 2016’da en fazla hedef aldığı kurumların başında okullar geldi. İdlib’in Maaret en-Numan ilçesinde saldırılarda yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilebilen okullarda 90 öğrenciye bir derslik düşüyor.

Esed güçleri ve işbirlikçileri, altıncı yılına giren savaşta Türkiye sınırında direnişçilerin kontrolündeki İdlib ilinde ilk ve ortaokullar ile üniversiteleri sıklıkla hedef aldı. Maaret en-Numan ilçesine bağlı onlarca okul, hava saldırılarında ciddi hasar alarak hizmet dışı kaldı.

İlçedeki okulların ihtiyaçları ve koordinasyonları ile ilgilenen Eğitim Koordinasyon Merkezi de Kasım 2016’daki hava saldırılarında kullanılamaz hâle geldi. Merkeze bağlı 250’ye yakın eğitim kurumu bulunuyor. İlçede ayrıca Özgür Halep Üniversitesi’ne bağlı fakülteler de mevcut.

“Okullarımız Bir Kez Daha Hedef Alınıyor”

Eğitim Koordinasyon Merkezi Müdürü Halid el-Mahmud, konuya dâir AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Saldırılar sonucu okullarımız kapanıyor. Okullarımız yeniden hazır hâle getirildikten hemen sonra bir kez daha hedef alınıyor. Böylelikle rejim, bölgemizdeki eğitim alt yapısını yerle bir ederek eğitimi sâdece kendisinin verebileceği mesajını veriyor. Rejim, Suriye’de eğitim için Birleşmiş Milletler’den (BM) tahsis edilen paraya da el koymak istiyor.” dedi.

Okulların vurulması sonucu eğitime sıklıkla ara vermek zorunda kaldıklarını vurgulayan Mahmud, “İmkânlarımızın yettiği kadar eğitim vermeye devam edeceğiz. Enkaz altında kalsak bile bu çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler uluslararası kamuoyuna çağrı yapıyoruz. Yaşanan sıkıntılarımıza her türlü desteğin verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Bir Sınıfta 90 Öğrenci

Esed güçleri ve işbirlikçileri tarafından hedef alınarak yıkılan pek çok okul, yeniden yapılarak veya tamir edilerek öğrencilere hizmet vermeye çalışıyor. Maaret en-Numan bölgesinde hedef alınan okulların yüzde 60’ı yeniden yapılarak eğitim vermeye başladı.

Maaret en-Numan Yerel Meclisi Eğitim Ofisi Müdürü Firas Süleyman, “Şu an kentte 25 okulumuz var ama bunlardan sâdece 19’unda eğitim verilebiliyor. Okullarımızın yüzde 40’ı saldırılar sonucu tamamen yıkıldı.” ifadesini kullandı.

Eğitim verilebilen okullarda 10 bin öğrenci bulunduğunu kaydeden Süleyman, “Bunlardan sâdece 6 veya 7 bin öğrencimiz okullara gitmektedir. Sınıflardaki öğrenci sayısı 90’a kadar çıktı. En düşük öğrenci sayısı 60. Her sınıfta 60 ila 90 öğrenci ders görüyor.” dedi.

Firas, okulların yeniden yapılması ve eğitim hizmeti verebilmesi için çeşitli projeler hazırladıklarına ama uluslararası destek alamadıklarına dikkat çekti.

Fakülteler de Vuruldu

Özgür Halep Üniversitesi Fakülteler Topluluğu Sorumlusu Halid Daif da ilk ve ortaöğretim kurumlarından sonra Eğitim Fakültesi’nin de hedef alındığını söyledi.

Rusya ve Türkiye garantörlüğünde imzalanan ateşkes mutabakatı 30 Aralık’ta yürürlüğe girdi ancak Esed güçleri ve işbirlikçileri bazı bölgelerde ateşkes ihlâllerine devam ediyor.