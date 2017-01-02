Esed ve Hizbulesed'in Ateşkes İhlalleri Barada Vadisi'nde Yoğunlaştı

»Ana Sayfa»Suriye
02.01.2017 21:14
Esed ve Hizbulesed'in Ateşkes İhlalleri Barada Vadisi'nde Yoğunlaştı
Esed rejimi ve destekçilerinin ateşkes ihlalleri, Halep'ten sonra odaklandıkları Şam'daki Barada Vadisi'nde yoğunlaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Halep'i ele geçirdikten sonra saldırılarını yoğunlaştırdıkları başkent Şam'daki Barada Vadisi, ateşkes ihlallerinin de odak noktası oldu.

Çatışan taraflar arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmiş ancak rejim güçleri ve İran’ın şii milisleri ateşkesi ihlal etmişti.

Esed ordusu ve Hizbullah güçleri iki hafta önce Halep merkezini tamamen ele geçirmelerinin ardından saldırılarını, Şam'daki Barada Vadisi ve çevresine yoğunlaştırdı. İki haftadır yoğun saldırıların hedefi olan Barada Vadisi, ateşkesten sonra da sık sık varil bombalarıyla hedef alınıyor. AA muhabirleri, bölgenin dün gece 2'si varil bombalı 4 hava saldırısıyla hedef alındığını, saldırıların geceden bu yana devam ettiğini bildirdi.

Barada Vadisi basın sorumlusu Ebu Muhammed el-Baradani, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Barada Vadisi'nde hiçbir terör örgütü yoktur. Bölgede ne Nusra var ne de DEAŞ. Burada savaşan yabancı muhalif grup dahi yok. Bölgenin yerlileri, Ahraru'ş-Şam ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısında savaşıyor. Bunu kesin ve net şekilde söylüyorum." dedi. 

Barada Vadisi'nin konumu

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.

Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı. Daha önce çatışma olmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandığında hedef haline gelmişti.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, Hüseyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra köylerini muhalifler kontrol ediyor.

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