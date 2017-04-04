“Esed ve Destekçileri Yıllardır İnsanları Vahşice Katlediyor”

»Ana Sayfa»Suriye
04.04.2017 16:06
“Esed ve Destekçileri Yıllardır İnsanları Vahşice Katlediyor”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed güçlerinin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal katliamın bir insanlık suçu olduğunu ve bunun da cezası olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib kentinde Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliamla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 150 kişinin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, Esed rejimi ve rejim destekçilerinin yıllardır ayrım yapmaksızın insanları vahşice katlettiğinin altını çizdi.

“Lanetliyoruz, Kınıyoruz”

Bölgede ilk defa da kimyasal silah kullanılmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Kimyasal silah tüm dünya için bir kırmızı çizgiydi ama bugün rutin hâle geldi. Ateşkes süreci başladıktan sonra yer yer ihlâller oluyordu ama bu tabii çok ciddi bir ihlâl. Esasen ‘Irak’ın geleceğiyle ilgili Irak halkı karar versin.’ diyoruz. Bölgede onları değerlendiriyoruz ama ‘Esed’le ilgili kararı Suriye halkı verecek.’ diyenler görsünler ki böyle giderse Esed’le ilgili karar verecek halk kalmayacak. Çıkıyorlar, ‘Efendim, Esed’le ilgili kararı Suriyeliler versin, halk versin.’ diyorlar. Böyle kimyasal silah kullanarak halk mı kalacak? O nedenle bunu lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu bir insanlık suçudur ve bunun da cezası olmalı. Ama daha önce kırmızı çizgi aşılmasına rağmen vurdumduymazlık gösteren Batı dünyası, insan hakları konusunda ders vermeye çalışanlar, eminim, yine bunu örtmeye çalışacaklardır. Bu bizim için kabul edilemez. Bu tüm süreci de heba edebilir.”

Esed güçleri, Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı. Art arda meydana gelen kimyasal saldırılarda 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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