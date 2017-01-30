“Esed ve Destekçileri Ateşkesi 358 Kez İhlâl Etti”

Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesin Esed güçleri ve işbirlikçileri tarafından 358 defa ihlâl edildiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) yayımladığı rapora göre, ülkedeki ateşkes bir aylık sürede, çoğunluğu Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçileri tarafından olmak üzere 366 kez ihlâl edildi.

AA’da yer alan habere göre, Esed ve İran destekli milisler, ateşkesi Hama’da 108, Halep’te 51, Şam kırsalında 46, İdlib’de 41, Humus’ta 37, Dera’da 22, Şam merkezinde 6, Haseke’de 3 ve Deyrizor’da 1 kez olmak üzere toplam 315 defa ihlâl etti. Bu ihlâllerde 24’ü çocuk 95 sivil ile 5 silahlı direnişçi hayatını kaybetti.

Rapora göre, Esed güçlerini destekleyen Rusya güçleri de 25’i İdlib, 15’i Halep, 3’ü Hama’da olmak üzere 43 kez ateşkes ihlâlinde bulundu.

Direnişçilerin ise ateşkesi Halep ve Hama’da toplam 8 kez ihlâl ettiği belirtildi.

SNHR, 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesin garantörlerinden Rusya’ya uzlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmaması için Esed ve İran destekli gruplara baskı yapması çağrısında bulundu.

Suriye’de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak’ta yapılan Suriye konulu toplantıda da Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlâllerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.