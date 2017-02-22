Esed Şam'da Sivillere Füzelerle Saldırdı: 20 Ölü,100 Yaralı

»Ana Sayfa»Suriye
22.02.2017 22:02
Esed Şam'da Sivillere Füzelerle Saldırdı: 20 Ölü,100 Yaralı
Şam'ın Tişrin semtinde füzelerle düzenlenen saldırılarda 20 sivil öldü, 100 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turu öncesi ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Rejim güçlerinin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Tişrin semtine füzelerle düzenlediği saldırılarda 20 sivilin öldüğü, 100 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki sivil savunma yetkililerinden Halid Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin başkent Şam'ın doğu kesimlerinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Tişrin semtine 20 adet yerden yere füzeyle saldırdığını söyledi.

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor

Saldırılarda 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını ifade eden Şerif, ''Rejim güçleri Tişrin'i bir haftadır füze ve havan toplarıyla vuruyor. Sivil savunma ekipleri, yıkılan evlerin enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.'' dedi.

AA

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