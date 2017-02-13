Esed Rejiminin Mazotu Bitti!
Esed rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışırken ekonomik olarak bitme noktasına geldi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ı IŞİD’den temizlemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önünü kesmek için Humus ve çevresindeki askerlerini bölgeden alıp Halep'e sevk eden ve bölgede büyük bir yığınak yapan Esed yönetimi, mazot ve petrol rafinerilerinin bulunduğu sahalarını IŞİD’e kaptırdı.
RUSYA'DAN ACİL YARDIM İSTEDİ
Petrol kuyularına hakim olan IŞİD, mazot ve gaz boru hatlarının pek çoğunu patlatarak imha etti. Suriye'nin petrol ve mazot kaynağının büyük bir bölümü Humus ve Deyr-ez Zor'da bulunuyordu. Ancak rejimin bu bölgeleri kaybetmesi Şam ve Lazkiye'de büyük krize neden oldu. Geçtiğimiz yıl İdlib'de mazot olmadığı için Türkiye'den yardım isteyen muhaliflerle dalga geçen rejim yanlıları, bu sene aynı duruma düştü. Esed rejiminin hakim olduğu bölgede mazot, gaz ve buğday stokları tükendi. Rejim, Rusya'dan acil buğday istedi.
EKMEĞİN FİYATI UÇTU
Hama, Şam, Lazkiye ve Halep'te yüzlerce insan araçlarıyla mazot kuyruğu oluştururken, stokların bitmesi ise an meselesi. Halep'te ekmeğin fiyatı 200 Suriye lirası olurken Hama'da ise soğuk kış şartlarına rağmen halka 12 saatte bir elektrik veriliyor.
Kaynak: Yeni Şafak, Haksöz-Haber
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