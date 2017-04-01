Esed Rejiminin Kuşattığı Vaer'den Tahliyeler Devam Ediyor

Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilecek askeri muhaliflerin ve sivillerin yer aldığı üçüncü kafile hareket etti.

Humus ilinin merkezindeki Vaer semtinden çıkan ve yaklaşık 800 kişinin bulunduğu kafile, muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalına doğru yola çıktı. Kafilede, 358 kadın, 434 çocuğun yanı sıra 73 hastanın da bulunduğu belirtildi. Vaer semtinden mart ayında tahliye edilen ilk iki kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD’den temizlenen Halep'in kuzey kırsalında yer alan Cerablus'taki kamplara yerleştirilmişti. VAER'DEN 15 BİN KİŞİ ÇIKACAK Humus'taki yerel koordinasyon konseyinden alınan bilgilere göre, semtten güvenli bölgelere çıkmak için 22 bin kişi başvuru yapmış ancak rejim, 15 bin başvuruyu kabul etmişti. Başvurusu kabul edilmeyenler rejim bölgelerine dağıtılacak. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yerleşecek söz konusu 15 bin kişinin 3 bini Humus kırsalına, 6 bini İdlib'e, 6 bini de Halep'in kuzey kırsalına gönderilecek. Bölgeden çıkacak kişiler çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Plana göre, her hafta Vaer'den yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor.